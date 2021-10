In un anno i tumori hanno fatto il doppio delle vittime rispetto al Covid Le cifre parlano chiaro

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Abbiamo imparato a indossare la mascherina per evitare il contagio da. Ma ci siamo dimenticati dei, anche di quello al seno. Eppure, i numeri. Nel 2020 in Italia ledel cancro sono state più dela quelle del coronavirus: 183mila contro 75.891». Lo afferma Marco Alloisio, primario di Chirurgia toracica. «Ho fiducia nelle donne e nella loro inesauribile capacità di reagire. Vi invito ad approfittare del mese rosa per rimettere la prevenzione al centro della vita»., cancro al seno e sopravvivenza «Non cancelliamo i risultati positivi raggiunti prima della pandemia», aggiunge. «L’scorso aveva sfiorato il 90% la sopravvivenza dalle diagnosi di tumore al seno. Ripartiamo dai ...

In Friuli Venezia Giulia, le nuove diagnosi sono circa 1.200 l'. Il tumore al seno rappresenta quasi il 30 per cento deiche colpiscono la popolazione femminile in Italia e una donna su ...... circa il 50% nel corso di une circa l'80% in due anni. Quando l'infezione scompare anche il ... Da alcuni anni c'è un vaccino contro alcuni tipi di virus responsabili di circa il 70% dei...