Il monologo sul razzismo di Rocio Morales | Iena per una sera | Siamo tutti uguali

Advertising

infoitcultura : Le Iene, Rocio Munoz Morales: 'Caliente uguale mig***a'. Bufera sul monologo 'anti-italiano' - lore996 : RT @heythreshold: de #leiene adoro soprattutto la coerenza - scherzo (finto) con manata sul cul* di valentina persia - monologo femminista… - heythreshold : de #leiene adoro soprattutto la coerenza - scherzo (finto) con manata sul cul* di valentina persia - monologo femm… - CadyLeeRock : Però il finale poteva evitarlo, era partita perbenista, cercando di far ragionare i razzisti, e poi butta il finale… - VolodiVino : Maurizio Crozza e il suo monologo sul GreenPass ?? -

Ultime Notizie dalla rete : monologo sul

Il teatro è un po' la cenerentola delle arti e la notorietà conquistatapalco non è ... Con il"Sergio" e con lo spettacolo "Bella bestia", scritto e interpretato assieme a Lucia Bosi, ...Venerdi 15 ottobre, alle ore 19,30 si svolgerà il"Oltre il velo" di e con Preziosa ... Può considerasi, quindi, un primo passo della nostra comunità buddistafronte dei temi sociali. La ..."Questi pregiudizi non so come si cancellano, ma cerco di insegnare alle mie figlie Luna e Alma che nessuno vale più di qualcun altro, che giudicare senza conoscere non dice niente di come sono gli al ...Rocio Muñoz Morales Le Iene: l'attrice spagnola durante la puntata ha recitato un monologo sulla disparità e i pregiudizi nei confronti degli ...