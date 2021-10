Fedez e le polemiche dopo alcune frasi su un concerto di Emma Marrone: ecco cosa è successo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fedez protagonista suo malgrado di una nuova polemica e questa volta è coinvolta la collega Emma Marrone. Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio il rapper milanese ha parlato di un concerto di Emma e del fatto che il pubblico fosse seduto, un aspetto che gli è sembrato strano e la sua osservazione ha fatto credere (ingiustamente) che il suo tono fosse polemico. «Io mi ricordo una volta, non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Io sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Giuro ci sono stato davvero. A Roma vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere. Invece erano tutti a sedere. Poi era tipo super in hype in quel periodo. Boh, erano tutti seduti, non capisco ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021)protagonista suo malgrado di una nuova polemica e questa volta è coinvolta la collega. Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio il rapper milanese ha parlato di undie del fatto che il pubblico fosse seduto, un aspetto che gli è sembrato strano e la sua osservazione ha fatto credere (ingiustamente) che il suo tono fosse polemico. «Io mi ricordo una volta, non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Io sono andato ad undi, un sacco di anni fa. Giuro ci sono stato davvero. A Roma vado ed ero convinto di vedere undi quelli che ero abituato a vedere. Invece erano tutti a sedere. Poi era tipo super in hype in quel periodo. Boh, erano tutti seduti, non capisco ...

Advertising

_rebeccamatera_ : @Fedez @MarroneEmma Ma io dico.. ve la prendete voi e non se la prende Emma?! Vedo che non avete niente di meglio d… - infoitcultura : Fedez e le polemiche dopo alcune frasi su un concerto di Emma Marrone: ecco cosa è successo - TweetNotizie : Fedez e le polemiche dopo alcune frasi su un concerto di Emma Marrone: ecco cosa è successo - Diregiovani : #Fedez è di nuovo al centro delle polemiche social. L'artista di 'Meglio del cinema' ha citato #EmmaMarrone durante… - fefe99400454 : @Fedez @MarroneEmma Ma nella vita non avete niente di meglio da fare che creare polemiche ogni due secondi? -