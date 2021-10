Falliscono i negoziati tra India e Cina | resta alta la tensione nel Ladakh

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) I colloqui tra i comandanti dell’esercitono e quello cinese per smobilitare le truppe dalle aree chiave lungo il confine che separa i due giganti asiatici si sono conclusi con uno stallo che sa di fallimento, e non sono riusciti ad allentare lache da 17 mesi intercorre trae che InsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Falliscono negoziati

Il Fatto Quotidiano

...sul quale aveva scelto di concentrarsi" Il governo Prodi dopo due anni di pazientistava ... Gli Stati non sono imprese? non di Stato e non. Possono risultare insolventi, e doverlo ...Sarà necessario formare una coalizione di governo: solitamente, daiviene fuori un ... Sedue tentativi di eleggere un cancelliere a maggioranza, la Costituzione permette al ...Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso vuole un ultimo incontro con Dusan Vlahovic, la sua famiglia e gli agenti prima di abbandonare i colloqui sul contratto, i rapporti di reclamo, ...Centinaia di persone vogliono vederla fallire, ma Angela Rullo ha smentito tutti, diventando uno dei migliori agenti del calcio.