Dl Imprese riceve fiducia Senato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia sul Dl Imprese che contiene disposizioni in materia di crisi d’impresa, risanamento aziendale, tutela occupazionale ed anche disposizioni in materia di Giustizia. La fiducia è stata votata, con appello nominale ed ha ricevuto 207 voti a favore, 36 contrari ed una astensione. Il maxiemendamento presentato dal governo recepisce le modifiche introdotte dalle commissioni riunite Giustizia e Industria di Palazzo Madama. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera che dovrà approvarlo entro il 23 ottobre a pena di decadenza. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Aula delha dato il via libera allasul Dlche contiene disposizioni in materia di crisi d’impresa, risanamento aziendale, tutela occupazionale ed anche disposizioni in materia di Giustizia. Laè stata votata, con appello nominale ed ha ricevuto 207 voti a favore, 36 contrari ed una astensione. Il maxiemendamento presentato dal governo recepisce le modifiche introdotte dalle commissioni riunite Giustizia e Industria di Palazzo Madama. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera che dovrà approvarlo entro il 23 ottobre a pena di decadenza.

Advertising

sara_strategy : RT @Gruppo_Tecno: ???? ???????????? ??????????´ ?????? ???? ?????????????????????? ???????????????????? Giovanni Lombardi riceve in Bocconi il premio Areté, riconoscimento confe… - Gruppo_Tecno : ???? ???????????? ??????????´ ?????? ???? ?????????????????????? ???????????????????? Giovanni Lombardi riceve in Bocconi il premio Areté, riconoscimento… - paola24711898 : @SecolodItalia1 @FratellidItalia Continuano a non capire che non c'è posto x tutti. Quando si parla di ristrutturar… - conteDartagnan : Spiegone economico…. con il sistema della cessione dei crediti fiscali agli istituiti di credito lo Stato non va in… - romait_it : Paolo Crisafi riceve il Premio Cartagine 2.0 e il Premio d’Angiò - -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese riceve Dl Imprese riceve fiducia Senato L'Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia sul Dl imprese che contiene disposizioni in materia di crisi d'impresa, risanamento aziendale, tutela occupazionale ed anche disposizioni in materia di Giustizia. La fiducia è stata votata, con appello ...

Telemedicina e intelligenza artificiale: Italia - Kazakistan tra esperienze condivise e nuove occasioni di cura, per garantire un'assistenza ... ...Trade Agency ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese ... Una volta che il paziente riceve il QR Code (in fase di Triage) può girarlo a chi vuole, in modo tale ...

Acqua Sant’Anna riceve il Sustainability Award Food Affairs Dl Imprese riceve fiducia Senato (Teleborsa) - L'Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia sul Dl imprese che contiene disposizioni in materia ... La fiducia è stata votata, con appello nominale ed ha ricevuto 207 voti a ...

Ecosistema dell’innovazione: Iren riceve il Premio Innovazione Smau 2021 Il gruppo Iren ha ricevuto oggi il Premio Innovazione Smau 2021, dedicato alle imprese impegnate a ripensare il proprio modello di business all’insegna della sostenibilità e del rinnovamento dei proce ...

L'Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia sul Dlche contiene disposizioni in materia di crisi d'impresa, risanamento aziendale, tutela occupazionale ed anche disposizioni in materia di Giustizia. La fiducia è stata votata, con appello ......Trade Agency ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle... Una volta che il pazienteil QR Code (in fase di Triage) può girarlo a chi vuole, in modo tale ...(Teleborsa) - L'Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia sul Dl imprese che contiene disposizioni in materia ... La fiducia è stata votata, con appello nominale ed ha ricevuto 207 voti a ...Il gruppo Iren ha ricevuto oggi il Premio Innovazione Smau 2021, dedicato alle imprese impegnate a ripensare il proprio modello di business all’insegna della sostenibilità e del rinnovamento dei proce ...