Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Giovedì 14 Ottobre 2021 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gemelli Venere sarà in opposizione in questa giornata quindi non aspettatevi le emozioni più grandi della vostra vita. Acquario se volete cambiare percorso potete farlo con determinazione, è un momento che promette abbastanza bene. Pesci ahia, che brutto momento per i sentimenti, tutta colpa di Venere sfavorevole purtroppo per voi. Ecco tutte le previsioni per Leggi su periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gemelli Venere sarà in opposizione in questa giornata quindi non aspettatevi le emozioni più grandi della vostra vita. Acquario se volete cambiare percorso potete farlo con determinazione, è un momento che promette abbastanza bene. Pesci ahia, che brutto momento per i sentimenti, tutta colpa di Venere sfavorevole purtroppo per voi. Ecco tutte le previsioni per

Advertising

FBiasin : Opinione Il fischio -e, ribadisco, il fischio- è un diritto. Capita alla Scala quando un tenore stecca, figuriamo… - marcotravaglio : COSA DICONO QUEI NUMERI “È la somma che fa il totale”, diceva Totò. Quindi non c’è nulla di originale nell’osservar… - AlbertoBagnai : Come dicono quelli istruiti (qui un esempio: - RositaFavia : RT @giorgiogilestro: In USA covid è la prima causa di morte nella fascia 35-54 e questo nonostante una buona parte delle persone sia vaccin… - NinaDobrevmyon1 : RT @oocsoleil: soleil: “sono un po’ confusa, dicono una cosa e ne fanno un’altra, è arrampicarsi sugli specchi” #gfvip -