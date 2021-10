Conte in ginocchio dal Pd | «Voto Gualtieri» Nuovo strappo con la Raggi | grillini in ordine sparso

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nessun dubbio sulla svolta dem dei 5Stelle guidati da Giuseppe. Intervistato a Dimartedì su La7, l’ex premier annuncia dichiarato il suoper Robertonella sfida romana per il Campidoglio. Una scelta ‘personale’, certo, che teoricamente lascia mani libere all’elettoratoorfano di Virginia. Ma che non lascia dubbi sulcorso grillino. “Non è detto che la mia scelta debba essere quella del Movimento”, dice cercando di depotenziare la bomba dentro il partito.votae rompe con laL’abbraccio condi sicuro rappresenta una nuova rottura, forse irrimediabile, con l’ex sindaca fieramente all’opposizione di Pd e 5Stelle. Lasciata sola a Roma a leccarsi le ...

