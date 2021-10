Consiglio comunale, entra D’Andrea esce Gallozzi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre mancano ancora poche sezioni, al lavoro di riconteggio della commissione elettorale in corso a palazzo di città, c’è una novità importante nella geografia del Consiglio comunale. Dal controllo dei voti destinati alle liste risultano già 100 voti in più per la lista di Salerno dei Giovani che fa scattare un posto in Consiglio per Pino D’Andrea, a svantaggio di Giuseppe Gallozzi, che era risultato eletto in un primo momento con la lista “Per la comunità”. Il lavoro della commissione dovrà poi procedere per esaminare i voti destinati ai singoli candidati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre mancano ancora poche sezioni, al lavoro di riconteggio della commissione elettorale in corso a palazzo di città, c’è una novità importante nella geografia del. Dal controllo dei voti destinati alle liste risultano già 100 voti in più per la lista di Salerno dei Giovani che fa scattare un posto inper Pino, a svantaggio di Giuseppe, che era risultato eletto in un primo momento con la lista “Per la comunità”. Il lavoro della commissione dovrà poi procedere per esaminare i voti destinati ai singoli candidati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

