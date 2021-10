Comune di Avellino, ufficio anagrafe chiuso per tre giorni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il Comune di Avellino informa l’utenza che, per consentire alla ditta affidataria Publisys spa, di procedere con l’avvio e l’allineamento dei dati anagrafici l’ufficio anagrafe resterà chiuso per nei giorni 18-19 e 20 ottobre 2021. Saranno garanti i servizi essenziali dell’ufficio nascite (limitatamente a quelle in scadenza dei termini di registrazione) e morti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildiinforma l’utenza che, per consentire alla ditta affidataria Publisys spa, di procedere con l’avvio e l’allineamento dei dati anagrafici l’resteràper nei18-19 e 20 ottobre 2021. Saranno garanti i servizi essenziali dell’nascite (limitatamente a quelle in scadenza dei termini di registrazione) e morti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

