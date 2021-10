Cile, presidente Pinera dichiara lo stato di emergenza nel Sud (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il presidente Cileno Sebastián Pinera ha annunciato martedì che il governo ha deciso di decretare lo stato di emergenza costituzionale per la Macrozona meridionale a causa della 'grave alterazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilno Sebastiánha annunciato martedì che il governo ha deciso di decretare lodicostituzionale per la Macrozona meridionale a causa della 'grave alterazione ...

Cile: Pandora Papers, Procura apre indagine d'ufficio sul presidente Pinera

Cile, manifestanti indigeni respinti con idranti: scontri a Santiago (LaPresse) Un evento celebrativo che sfocia nel caos. E' accaduto domenica 10 ottobre a Santiago del Cile, dove si è svolta una manifestazione a favore ...

