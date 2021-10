Chi è Manuel Winston Reyes, l'assassino di Alberica Filo della Torre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manuel Winston Reyes è l'assassino di Alberica Filo della Torre: l'uomo, un filippino che ai tempi era al servizio della famiglia Mattei, è tornato libero dopo aver scontato solo 10 anni di carcere. Manuel Winston Reyes il 10 luglio 1991 ha ucciso Alberica Filo della Torre: l'uomo, un filippino che ai tempi era alle dipendenze dalla famiglia Mattei, era stato licenziato a causa della sua dipendenza dall'alcool e aveva maturato del rancore nei confronti dell'ex datrice di lavoro. L'ex cameriere è stato arrestato solo venti anni dopo e ha confessato di essere l'assassino del delitto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)è l'di: l'uomo, un filippino che ai tempi era al serviziofamiglia Mattei, è tornato libero dopo aver scontato solo 10 anni di carcere.il 10 luglio 1991 ha ucciso: l'uomo, un filippino che ai tempi era alle dipendenze dalla famiglia Mattei, era stato licenziato a causasua dipendenza dall'alcool e aveva maturato del rancore nei confronti dell'ex datrice di lavoro. L'ex cameriere è stato arrestato solo venti anni dopo e ha confessato di essere l'del delitto ...

