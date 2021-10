Cena con delitto. di Michelangelo Russo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Michelangelo Russo L’ordinanza cautelare del GIP Romaniello, a leggerla, è un elenco interminabile di episodi di appalti, piccoli e medi, che si sgrana attraverso gli anni con un modulo di illegittimità che non meraviglia chi, come il sottoscritto, quasi quaranta anni ebbe a processare un assessore socialdemocratico ai giardini e al cimitero, arrestato per falso e abuso in atti d’ufficio in merito alle gare per la gestione del verde pubblico. Più o meno i meccanismi erano identici a quelli descritti oggi dal GIP, solo che i volumi erano più ridotti (praticamente, i giardini e i parchi erano inesistenti). I decenni sono passati, ma la folla plebea dei questuanti organizzati in cooperative di disoccupati è, ancora oggi, un serbatoio utile alla raccolta di voti in occasione delle elezioni; ma, probabilmente, potrebbe non essere il solo. Ci si chiede ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) diL’ordinanza cautelare del GIP Romaniello, a leggerla, è un elenco interminabile di episodi di appalti, piccoli e medi, che si sgrana attraverso gli anni con un modulo di illegittimità che non meraviglia chi, come il sottoscritto, quasi quaranta anni ebbe a processare un assessore socialdemocratico ai giardini e al cimitero, arrestato per falso e abuso in atti d’ufficio in merito alle gare per la gestione del verde pubblico. Più o meno i meccanismi erano identici a quelli descritti oggi dal GIP, solo che i volumi erano più ridotti (praticamente, i giardini e i parchi erano inesistenti). I decenni sono passati, ma la folla plebea dei questuanti organizzati in cooperative di disoccupati è, ancora oggi, un serbatoio utile alla raccolta di voti in occasione delle elezioni; ma, probabilmente, potrebbe non essere il solo. Ci si chiede ...

