Atletica in lutto: assassinata Agnes Tirop, bronzo mondiale e quarta a Tokyo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una notizia sconvolgente arriva dal Kenya dove la campionessa Agnes Tirop è stata trovata morta nella sua abitazione a Iten, nella contea di Elgeyo Marakwet. Stando alle prime notizie la mezzafondista 25enne è stata trovata esamine con delle profonde ferite da taglio all'addome che le sono risultate fatali. Sembrerebbe che alcune ore prima della tragedia abbia litigato pesantemente con il marito. Fortemente indiziato del delitto il marito che ora è irreperibile Una lite sfociata in qualcosa di più grave visto che il marito al momento è irreperibile ed è quindi il maggior indiziato del delitto. Le indagini si stanno concentrando tutte sulla sua figura e l'uomo è ricercato in tutto il paese. Una notizia che ha scosso l'intero mondo dell'Atletica leggera. A darne notizia la federazione keniota con un comunicato. “Il Kenya ha perso un ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una notizia sconvolgente arriva dal Kenya dove la campionessaè stata trovata morta nella sua abitazione a Iten, nella contea di Elgeyo Marakwet. Stando alle prime notizie la mezzafondista 25enne è stata trovata esamine con delle profonde ferite da taglio all'addome che le sono risultate fatali. Sembrerebbe che alcune ore prima della tragedia abbia litigato pesantemente con il marito. Fortemente indiziato del delitto il marito che ora è irreperibile Una lite sfociata in qualcosa di più grave visto che il marito al momento è irreperibile ed è quindi il maggior indiziato del delitto. Le indagini si stanno concentrando tutte sulla sua figura e l'uomo è ricercato in tutto il paese. Una notizia che ha scosso l'intero mondo dell'leggera. A darne notizia la federazione keniota con un comunicato. “Il Kenya ha perso un ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: LUTTO - Atletica, è stata trovata morta in casa la keniana Agnes Tirop - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Atletica, è stata trovata morta in casa la keniana Agnes Tirop - susydigennaro : RT @napolimagazine: LUTTO - Atletica, è stata trovata morta in casa la keniana Agnes Tirop - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Atletica, è stata trovata morta in casa la keniana Agnes Tirop - apetrazzuolo : LUTTO - Atletica, è stata trovata morta in casa la keniana Agnes Tirop -