Angelina Jolie, chi è l’ex Jonny Lee Miller con cui si consola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Niente è come sembra. Archiviate le indiscrezioni su una presunta relazione con The Weeknd, Angelina Jolie torna a far parlare di sé per essersi riavvicinata al suo ex Jonny Lee Miller, con il quale è stata avvistata a cena in un locale di Beverly Hills. La storia sembra quindi ripetersi dopo molti anni, dal loro primo incontro e dalla separazione, avvenuta a seguito di un matrimonio lampo. Angelina Jolie, le ipotesi sul ritorno di fiamma Un riavvicinamento che ha fatto viaggiare con la fantasia tutti i fan, come spesso accade nei più acclarati casi di celebrity gossip. La cena che hanno condiviso potrebbe indicare tutto e niente, ma è doveroso sottolineare come i ritorni di fiamma stiano tornando di moda tra le grandi star. Il caso più acclarato è certamente quello tra Jennifer Lopez ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Niente è come sembra. Archiviate le indiscrezioni su una presunta relazione con The Weeknd,torna a far parlare di sé per essersi riavvicinata al suo exLee, con il quale è stata avvistata a cena in un locale di Beverly Hills. La storia sembra quindi ripetersi dopo molti anni, dal loro primo incontro e dalla separazione, avvenuta a seguito di un matrimonio lampo., le ipotesi sul ritorno di fiamma Un riavvicinamento che ha fatto viaggiare con la fantasia tutti i fan, come spesso accade nei più acclarati casi di celebrity gossip. La cena che hanno condiviso potrebbe indicare tutto e niente, ma è doveroso sottolineare come i ritorni di fiamma stiano tornando di moda tra le grandi star. Il caso più acclarato è certamente quello tra Jennifer Lopez ...

