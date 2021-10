Anche la Lazio passa alle criptovalute | accordo da 30 milioni in tre anni con Binance

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laha annunciato undi partnership con, che diventa il nuovo sponsor di maglia del club.è un ecosistema leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per, condi utenti in tutto il mondo. La partnership tracome main jersey sponsor ha una durata di duecon opzione per un terzo anno, per un valore complessivo nel triennio, tra fisso e variabile, di oltre 30di euro. Il branddebutterà sulla maglia dellae in tutte le attività di comunicazione a partire dal prossimo match casalingo trae Inter. “Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione internazionale – ...

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto a TMW Radio per fare il punto del lavoro del toscano e dargli anche qualche consiglio: "Pensavo che il derby avesse dato consapevolezza ai ...
Immobile giocherà con l'Inter. Non ci sono più dubbi, ormai. L'attaccante è ufficialmente rientrato in gruppo. Niente più allenamenti differenziati ...