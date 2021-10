Anche i senatori dovranno esibire il green pass all’entrata: “Sospensione e taglio della diaria per i trasgressori” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche il Senato si adegua alle disposizioni previste dall’ultimo Dpcm sull’uso del green pass all’interno dei locali pubblici. Così, dal 15 ottobre, per coloro che non potranno esporre il certificato è prevista la Sospensione con il relativo taglio della diaria. Lo annunciano in una nota congiunta i senatori Questori Antonio De Poli, Laura Bottici e Paolo Arrigoni. “Il Senato si è adeguato alla normativa generale sull’obbligo del green pass – si legge nella nota – Da venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19, rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti, per accedere alle sedi del Senato”. E per i trasgressori, così come per, ad esempio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)il Senato si adegua alle disposizioni previste dall’ultimo Dpcm sull’uso delall’interno dei locali pubblici. Così, dal 15 ottobre, per coloro che non potranno esporre il certificato è prevista lacon il relativo. Lo annunciano in una nota congiunta iQuestori Antonio De Poli, Laura Bottici e Paolo Arrigoni. “Il Senato si è adeguato alla normativa generale sull’obbligo del– si legge nella nota – Da venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo dila certificazione verde Covid-19, rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti, per accedere alle sedi del Senato”. E per i, così come per, ad esempio, ...

Advertising

imarkez : RT @blogsicilia: #greenpass #13ottobre #15ottobre Obbligo Green Pass anche per i parlamentari, cosa rischiano deputati e senatori - https:/… - blogsicilia : #greenpass #13ottobre #15ottobre Obbligo Green Pass anche per i parlamentari, cosa rischiano deputati e senatori -… - andriapesa : @ChiaraC315 @Bea91244242 @FmMosca E la trascrizione di un’interpretazione al senato, dove possono parlare tutti i s… - Albysan4 : @TerzoliAdele @fanpage Non sono Senatori o Deputati della Repubblica che percepiscono l'indennità anche se assenti.… - puntodilucescam : Napoli, blitz antiterrorismo: 19 indagati per documenti falsi, anche l'algerino che coprì l'autore della strage di… -