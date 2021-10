«Amici 21» | lo sfogo di Maria De Filippi con Flaza

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Buona e cara, ma quando ci vuole, ci vuole. In tanti anni di Amici, Maria De Filippi si è sempre dimostrata comprensiva nei confronti dei suoi ragazzi, tranne con quelli che pensavano di essere più furbi di lei trattando il programma alla stregua di un contenitore che avrebbero potuto riempire con i propri comodi. E così, dopo l’affare Skioffi di tre anni fa e quello di Valentin nella fase serale, quest’anno a essersi spinta troppo in là è stata Flaza, che nel corso della puntata dell’11 ottobre ha visto la sua maglia sospesa per infrazioni come fare ritardo a lezione, usare il telefono fuori orario e fare i suoi esercizi in maniera svogliata, addentando una merendina. Il provvedimento ha toccato anche Inder che, però, si è prontamente scusato riconoscendo l’errore. Cosa che Flaza, che si è spesso presentata in palestra con gli occhiali da sole perché aveva delle «brutte occhiaie» che ha preferito nascondere, non ha fatto. https://twitter.com/AmiciUfficiale/status/1447569008237088769