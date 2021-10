Abraham e Pellegrini tengono in ansia la Roma: ecco le loro condizioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini tengono in ansia la Roma . Arrivano poco prima delle 23 le immagini da Wembley che allarmano seriamente l'ambiente giallorosso: l'attaccante inglese è uscito ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tammye Lorenzoinla. Arrivano poco prima delle 23 le immagini da Wembley che allarmano seriamente l'ambiente gialsso: l'attaccante inglese è uscito ...

Advertising

romaforever_it : Roma, è doppio allarme perla Juventus: Abraham ko, Pellegrini a casa influenzato - CarlettoFn : Dalle sue condizioni si deduce che Abraham salterà probabilmente la parità a Torino, Pellegrini martedì ha avuto un… - sportli26181512 : #Abraham e #Pellegrini tengono in ansia la #Roma: ecco le loro condizioni: Problemi per Mourinho in vista del big-m… - ilRomanistaweb : ?? #JuventusRoma si avvicina: febbre per #Pellegrini, apprensione #Abraham Ieri il capitano ha saltato l’allenament… - ReteSport : ??#JuveRoma tra i dubbi ????Roma: i problemi influenzali di Pellegrini, il rischio stop di #Abraham e il rientro in r… -