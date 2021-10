Volley | Superlega 2021-22 | Una convincente Trento vince per 3-0 contro Verona nella prima partita stagionale

(Di martedì 12 ottobre 2021) La Itas Trentino inizia nel miglior modo possibile la stagionegiornata di/22. La squadra di coach Angelo Lorenzetti ha infatti battutoper 3-0 (25-16; 29-27; 25-23). Prestazionealla BLM Group Arena per una squadra che ha cambiato tanto rispetto alla passata stagione, a partire dall’addio al loro capitano Simone Giannelli, passato a Perugia. Avvio subito forte per i trentini che, pur senza Alessandro Michieletto nel sestetto titolare, si portano subito sul 14-6 nel primo parziale. Dopo un tentativo di rimonta della formazione veneta allenata da Radostin Stoytchev, uno dei tanti grandi ex di questa sfida,riesce a gestire con sicurezza il finale di set, chiuso sul 25-16 dopo ...

Advertising

modenavolley : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ! ?? ?? @VeroVolleyMonza ??? Arena di Monza ?? 18.00 ?? RaiSport ??? Volleyball World ?? Uno Volley… - ematr_86 : punti #volley #Azzurri stasera Pinali 9 Lavia 8 Sbertoli 4 Michieletto 2 #SuperLega - zazoomblog : LIVE – Trento-Verona 2-0 (25-16 29-27 15-13): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Trento-Verona #(25-16 #29-2… - pilloledivolley : 1ª RS classifica ??: grazie alla vittoria di questa sera Trento raggiunge il quintetto in vetta alla classifica a qu… - TgrRaiTrentino : Comincia con un successo il campionato della @trentinovolley . Nel posticipo della prima giornata di #Superlega, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

La diretta testuale di Itas Trentino - Verona, posticipo della prima giornata del campionato di2021/2022 dimaschile. La formazione trentina, priva del capitano Giannelli (trasferitosi a Perugia), proveranno a conquistare subito i tre punti sul campo di casa contro la squadra ...Sabato 23 ottobre 2021, ore 15.15 Cucine Lube Civitanova " VeroMonza Diretta RAI Sport ...Over 65 (in tutti i settori) ABBONAMENTO CUCINE LUBE CIVITANOVA Valido per i match interni di...Vittoria dell'Itas Trentino nel posticipo della prima giornata della regular-season di Superlega. Sul parquet della BLM Group Arena, il sestetto di coach Lorenzetti ha superato il Verona Volley per 3- ...La Itas Trentino inizia nel miglior modo possibile la stagione nella prima giornata di Superlega 2021/22. La squadra di coach Angelo Lorenzetti ha infatti battuto Verona Volley per 3-0 (25-16; 29-27; ...