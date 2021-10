Van de Beek e Tchoumeni: la Juve svolta a centrocampo? (Di martedì 12 ottobre 2021) La Juventus si appresta a rivoluzionare il centrocampo, reparto da anni ormai privo di qualità, e dove l’inserimento del pur ottimo Locatelli, non può certamente bastare a colmare questa lacuna. Ecco perchè la dirigenza bianconera ha già individuato due profili che potrebbero far svoltare la linea mediana: parliamo di Van de Beek Tchoumeni. Van de Beek e Tchoumeni: La Juventus sogna l’accoppiata? Premesso che l’arrivo di entrambi è subordinato ad almeno alla cessione di un centrocampista, ovvero uno tra Ramsey e McKennie, ritenuti ormai sempre meno indispensabili nel progetto tecnico di Allegri. Partiamo da Van denn Bek. L’ olandese del Manchester United potrebbe essere già fattibile a gennaio, dato che sta trovando pochissimo spazio e dunque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021) Lantus si appresta a rivoluzionare il, reparto da anni ormai privo di qualità, e dove l’inserimento del pur ottimo Locatelli, non può certamente bastare a colmare questa lacuna. Ecco perchè la dirigenza bianconera ha già individuato due profili che potrebbero farre la linea mediana: parliamo di Van de. Van de: Lantus sogna l’accoppiata? Premesso che l’arrivo di entrambi è subordinato ad almeno alla cessione di un centrocampista, ovvero uno tra Ramsey e McKennie, ritenuti ormai sempre meno indispensabili nel progetto tecnico di Allegri. Partiamo da Van denn Bek. L’ olandese del Manchester United potrebbe essere già fattibile a gennaio, dato che sta trovando pochissimo spazio e dunque ...

