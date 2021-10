Università, via libera della Camera all’iscrizione a due corsi di laurea: il divieto dura dal 1933 (Di martedì 12 ottobre 2021) La Camera ha dato l’ok all’unanimità all’abolizione del divieto per gli studenti di essere iscritti contemporaneamente a due corsi universitari. I voti a favore sono stati 387, nessun contrario. Ora la palla passa al Senato. La proposta di legge approvata a Montecitorio abolisce un divieto risalente a un Regio decreto del 1933. Fermo restando l’obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione a ogni singolo corso di studi, con il sì definitivo sarà consentita l’iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea triennale, laurea magistrale o di master, anche presso più Università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale. Si potrà essere iscritti contemporaneamente anche a un dottorato ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Laha dato l’ok all’unanimità all’abolizione delper gli studenti di essere iscritti contemporaneamente a dueuniversitari. I voti a favore sono stati 387, nessun contrario. Ora la palla passa al Senato. La proposta di legge approvata a Montecitorio abolisce unrisalente a un Regio decreto del. Fermo restando l’obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione a ogni singolo corso di studi, con il sì definitivo sarà consentita l’iscrizione contemporanea a due diversiditriennale,magistrale o di master, anche presso più, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale. Si potrà essere iscritti contemporaneamente anche a un dottorato ...

VedeleAngela : RT @noitre32: Un italiano su due non si fida del Green pass: lo studio dell’Università Cattolica - Vittori82717251 : Green pass, studentessa dell’Università di Bologna: «Insultata dai compa... - NacLucacrispino : Green pass, studentessa dell’Università di Bologna: «Insultata dai compa... - Giacomo27327927 : Green pass, studentessa dell’Università di Bologna: «Insultata dai compa... - Croci93 : RT @RegioneER: #Aerospazio, in Emilia-Romagna nasce il Forum strategico per la promozione della filiera regionale Via libera della Giunta a… -