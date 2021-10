“Un uomo rozzo” UeD | Tina Cipollari spietata contro il cavaliere | “Sei una brutta persona”

(Di martedì 12 ottobre 2021) La storia tra Biagio Di Maro e Rosy ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori durante la puntata di Uomini e Donne del 12 ottobre. Maria De Filippi ha fatto accomodare la coppia al centro dello studio. “Biagio stava uscendo con Rosy, ma ha deciso di chiudere”: è l’annuncio a sorpresa della conduttrice che coglie di sorpresa la dama. “Cosa ha fatto?”, chiede Rosy, tra le risate die Gianni Sperti. “Non lo sapevi?”, chiede la conduttrice che di fronte alla risposta negativa della dama aggiunge – “mi dispiace. Pensavo lo sapessi altrimenti avrei usato altri modi per dirlo”. Biagio Di Maro, poi, spiega i motivi per cui ha deciso di chiudere definitivamente con Rosy nonostante l’interesse iniziale. “Tu mi piacevi e su di te avevo investito tanto. Ieri sera era l’ultima cena ed è successa una cosa che mi ha dato molto fastidio”. “Ho ...

Ultime Notizie dalla rete : uomo rozzo

' Lui è un, rude e pensa solo a quello. Siccome tu l'hai rifiutato ha pensato subito di chiudere' , commenta Tina Cipollari.... avido,e brutale è di ignoranza crassa perché, pur essendosi laureato in legge. Non sa che a determinare il sesso non sono i cromosomi della donna ma quelli dell'. Ancora più grande è la ..."Un uomo rozzo, rude, e senz'anima. Pensa solo a quello". Sono le parole scelte da Tina Cipollari per criticare il comportato di Biagio Di Maro, protagonista del trono over nella puntata di martedì 12 ...Uomini e Donne, in onda anche oggi martedì 12 ottobre una nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi ...