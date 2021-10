Torino, agenti aggrediti: controlli della polizia in un condominio (Di martedì 12 ottobre 2021) commenta Blitz della polizia, all'alba, in uno stabile di corso Regina Margherita a Torino. Si tratta di un controllo straordinario dopo che la notte di venerdì tre agenti erano rimasti feriti durante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) commenta Blitz, all'alba, in uno stabile di corso Regina Margherita a. Si tratta di un controllo straordinario dopo che la notte di venerdì treerano rimasti feriti durante ...

matteosalvinimi : Torino pulita, sicura e bella, libera da certa gentaglia. È possibile, è doveroso.

Torino, agenti aggrediti: controlli della polizia in un condominio commenta Blitz della polizia, all'alba, in uno stabile di corso Regina Margherita a Torino. Si tratta di un controllo straordinario dopo che la notte di venerdì tre agenti erano rimasti feriti durante un'operazione antidroga perché aggrediti da una ventina di condomini che che ...

