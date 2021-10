Tony Santagata | 50 anni di matrimonio | chi è la moglie Giovanna Isola

(Di martedì 12 ottobre 2021)è ladi, celebre cantautore e cabarettista. La loro è una lunga storia d’amore: nel 2020 la coppia ha celebrato 50insieme. I due sono sposati dal 1968. via Wikipedia Commons, il famoso cantautore e cabarettista, e lasono sposati da più di 50: alcune canzoni celebri dicome “Lu Maritiello” e “Quant’è bello lu primm’ammore” sono state scritte proprio per l’amata. L’anno scorso, il 30 marzo 2020, i due hanno celebrato i 50insieme presso la Chiesa di San Nicola a Gesualdo (in provincia di Avellino), dove hanno ...

Advertising

CorriereUmbria : Tony Santagata, le nozze d'oro con la sua Giovanna e la morte dell'unico figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Santagata

Corriere dell'Umbria

Giuseppe Mottola, alla presidente dell'Associazione Sandro Pertini e a Pino Costa che introduce, a sorpresa,, non pubblicizzato prima dell'evento, per evitare assembramenti di massa. ...Propose una sezione folk in omaggio al crescente interesse per la tradizione (vinsecon "Lu maritiello"). Ma a rendere indimenticabile "Canzonissima '74" fu la presenza di Cochi e ...Tony Santagata è spostato da più di 50 anni con Giovanna Isola: scopriamo chi è la moglie del cantautore e la loro storia d'amore.Toni Santagata è stato uno dei primi cabarettisti in Italia e a usare il dialetto pugliese nei suoi spettacoli ...