Tommaso Zorzi si concede una mini vacanza con la famiglia Stanzani (Di martedì 12 ottobre 2021) Tommaso Zorzi momenti di relax insieme alla famiglia del suo Tommaso Stanzani. L’opinionista e il ballerino, si concedono una mini vacanza Zorzi si concede ua mini vacanza con la famiglia del suo fidanzato. Tommaso Zorzi, ha finito le riprese del suo nuovo programma “Drag Rage Italia”, dove presto lo vedremo in veste di giudice. La sua storia d’amore con l’ex allievo di Amici, Tommaso Stanzani va a gonfie vele, i due giovani sono davvero un esempio per tanti giovani, e sono sempre più seguiti e amati da ogni generazione. I due Tommaso si conoscono ormai da un bel po’ di tempo, e hanno condiviso insieme ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 ottobre 2021)momenti di relax insieme alladel suo. L’opinionista e il ballerino, si concedono unasiuacon ladel suo fidanzato., ha finito le riprese del suo nuovo programma “Drag Rage Italia”, dove presto lo vedremo in veste di giudice. La sua storia d’amore con l’ex allievo di Amici,va a gonfie vele, i due giovani sono davvero un esempio per tanti giovani, e sono sempre più seguiti e amati da ogni generazione. I duesi conoscono ormai da un bel po’ di tempo, e hanno condiviso insieme ...

Advertising

nove : Drag Race rappresenta una parte di un mondo che ha sempre più voglia di farsi sentire e conoscere nella maniera giu… - effeprego : A me preoccupano più queste cessate di Tommaso Zorzi ?? #tzvip - elisabeth181866 : @Costanzo Io voglio L'intervista a Tommaso Zorzi, una vera intervista che mai abbiamo avuto da lui. Maurizio confido in te, ti prego!! - stufadellavita : Oggi Twitter ci insegna che scoprire la propria sessualità all'età di 14 anni è un male e non si può dire. ah no sc… - manilazizzo : Ma quanto siete piccoli? C’è una vostra replica a canale 67 @GiuliaSalemi93 @tommaso_zorzi #prelemi -