Titanic: il mistero della zuppa che avvelenò più di 60 persone sul set (Di martedì 12 ottobre 2021) Il mistero della zuppa alle vongole che avvelenò più di 60 persone sul set di Titanic non è ancora stato risolto a distanza di oltre vent'anni. Durante un pranzo sul set di Titanic si verificò una vicenda che è ancora avvolta in un alone di mistero: tra i 60 e gli 80 membri del cast e della troupe decisero di concedersi un'apparentemente deliziosa ed innocua zuppa di vongole. Il cibo, che fu portato sul set da una società di catering, all'inizio sembrava a posto, come ricordano alcuni dei presenti, ma nel giro di 15 minuti le cose cambiarono e molti dei presenti furono trasportati in ospedale. Tutti i presenti pensarono di dover semplicemente affrontare gli effetti collaterali di un'intossicazione alimentare ma quando ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilalle vongole chepiù di 60sul set dinon è ancora stato risolto a distanza di oltre vent'anni. Durante un pranzo sul set disi verificò una vicenda che è ancora avvolta in un alone di: tra i 60 e gli 80 membri del cast etroupe decisero di concedersi un'apparentemente deliziosa ed innocuadi vongole. Il cibo, che fu portato sul set da una società di catering, all'inizio sembrava a posto, come ricordano alcuni dei presenti, ma nel giro di 15 minuti le cose cambiarono e molti dei presenti furono trasportati in ospedale. Tutti i presenti pensarono di dover semplicemente affrontare gli effetti collaterali di un'intossicazione alimentare ma quando ...

Advertising

taylorjoyismo : RT @giacomo1994_: Titanic in tv e ne approfitto per dire che sia il film più sopravvalutato della storia. Visto una volta, gran mosciume di… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Titanic: il mistero della zuppa che avvelenò più di 60 persone sul set - AleTaver_ : RT @giacomo1994_: Titanic in tv e ne approfitto per dire che sia il film più sopravvalutato della storia. Visto una volta, gran mosciume di… - giacomo1994_ : Titanic in tv e ne approfitto per dire che sia il film più sopravvalutato della storia. Visto una volta, gran mosci… -

Ultime Notizie dalla rete : Titanic mistero Film stasera in TV da non perdere martedì 12 ottobre Film di avventura da vedere stasera in tv Ember " Il mistero della città di luce, ore 21:00 su Sky ... Titanic, ore 21:20 su Canale 5 Capolavoro pluripremiato di James Cameron con Leonardo Di Caprio e ...

Vincent Lindon a Venezia: "Che fatica trattenere la rabbia" ... è come se facessero tutti parte della stessa famiglia, se fossimo nella stessa barca, sul Titanic, ... Penso che oggi la vera star sia proprio il mistero, riuscire a mantenere un paio di cose solo per ...

Titanic: il mistero della zuppa che avvelenò più di 60 persone sul set Movieplayer.it Titanic: il mistero della zuppa che avvelenò più di 60 persone sul set Il mistero della zuppa alle vongole che avvelenò più di 60 persone sul set di Titanic non è ancora stato risolto a distanza di oltre vent'anni. Durante un pranzo sul set di Titanic si verificò una vic ...

La collisione, il dirottamento, il rogo: il "mistero" sull'Achille Lauro La nave da crociera più "bella del mondo", italianissima sebbene varata in Olanda, ha avuto una vita travagliata, tra collisioni, dirottamenti e incendi misteriosi che la videro inabissarsi al largo d ...

Film di avventura da vedere stasera in tv Ember " Ildella città di luce, ore 21:00 su Sky ..., ore 21:20 su Canale 5 Capolavoro pluripremiato di James Cameron con Leonardo Di Caprio e ...... è come se facessero tutti parte della stessa famiglia, se fossimo nella stessa barca, sul, ... Penso che oggi la vera star sia proprio il, riuscire a mantenere un paio di cose solo per ...Il mistero della zuppa alle vongole che avvelenò più di 60 persone sul set di Titanic non è ancora stato risolto a distanza di oltre vent'anni. Durante un pranzo sul set di Titanic si verificò una vic ...La nave da crociera più "bella del mondo", italianissima sebbene varata in Olanda, ha avuto una vita travagliata, tra collisioni, dirottamenti e incendi misteriosi che la videro inabissarsi al largo d ...