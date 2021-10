Terrorismo | Cassazione conferma condanna a 6 anni per Manni di Avanguardia Ordinovista

(Di martedì 12 ottobre 2021) Diventa definitiva laa seiper Stefano Mresponsabile di aver promosso, costituito e organizzato l’associazione “” che si rifaceva al disciolto movimento “Ordine nuovo” e che progettava atti di violenza al fine di destabilizzare l’ordine pubblico, reperendo armi e tentando di autofinanziarsi commettendo rapine. La Prima sezione penale della Corte diha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M, arrestato nel 2014 nell’ambito dell’operazione ‘Aquila Nera’, contro la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila che gli aveva inflitto seidi reclusione così come in primo grado. L’associazione aveva tra i suoi scopi anche l’incitamento all’odio e alla discriminazione razziale e il ...

Terrorismo, definitiva la condanna per Stefano Manni a 6 anni: la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione ...Diventa definitiva la condanna a sei anni per Stefano Manni responsabile di aver promosso, costituito e organizzato l'associazione "Avanguardia Ordinovista" che si rifaceva al disciolto movimento "Ord ...