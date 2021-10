Rapina in pizzeria a Casavatore, fucile puntato in faccia a bambino (Di martedì 12 ottobre 2021) . Due Rapinatori hanno fatto irruzione sabato sera, 9 ottobre, nella pizzeria “Un posto al sole” di Casavatore (Napoli). Armati di kalashnikov e fucile a pompa, per portare via un bracciale d’oro e 4 orologi, tra cui un Rolex e un Tudor, non hanno esitato a puntare l’arma contro un bimbo di pochi anni che era a cena coi genitori. Per azzerare le possibilità di reazione non hanno esitato a puntare l’arma anche contro un bambino, seduto al tavolo insieme ai genitori. Un raid da pochi minuti, che si è concluso fortunatamente senza feriti e con un bottino di pregio: nelle tasche dei Rapinatori quattro orologi, di cui due di lusso, e un braccialetto d’oro. È successo la sera del 9 ottobre, sabato scorso, nella pizzeria “Un posto al sole” di Casavatore, ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 12 ottobre 2021) . Duetori hanno fatto irruzione sabato sera, 9 ottobre, nella“Un posto al sole” di(Napoli). Armati di kalashnikov ea pompa, per portare via un bracciale d’oro e 4 orologi, tra cui un Rolex e un Tudor, non hanno esitato a puntare l’arma contro un bimbo di pochi anni che era a cena coi genitori. Per azzerare le possibilità di reazione non hanno esitato a puntare l’arma anche contro un, seduto al tavolo insieme ai genitori. Un raid da pochi minuti, che si è concluso fortunatamente senza feriti e con un bottino di pregio: nelle tasche deitori quattro orologi, di cui due di lusso, e un braccialetto d’oro. È successo la sera del 9 ottobre, sabato scorso, nella“Un posto al sole” di, ...

Advertising

Corriere : La rapina in pizzeria, a Casavatore, e l’abisso di quei fucili puntati in volto ai bambini - infoitinterno : Rapina shock a Casavatore, in pizzeria con kalashnikov e fucile a pompa: presi una collana e 4 orologi - mauroespero : La rapina in una pizzeria della provincia di Napoli, il fucile in faccia ad un bambino, ci fanno capire che neanche… - qnazionale : Casavatore, rapina in pizzeria: le immagini choc. Pistole puntate contro i bambini - michelevillano : #Casavatore indignazione è sufficiente a fare si che non si riverifichi? -