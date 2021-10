Questi sono i 10 grattacieli più belli del mondo (Di martedì 12 ottobre 2021) Il One Barangaroo di Sidney è al primo posto tra i grattacieli più belli del mondo. L’edificio di 271 metri, il più alto della città, ha appena vinto lo «Skyscraper Award»: uno dei premi più ambiti del settore, promosso dalla società tedesca specializzata in dati sull'edilizia Emporis e conferito in base al parere di una giuria di esperti del settore che valuta oltre 300 edifici di altezza superiore ai 100 metri costruiti nell’anno precedente all'assegnazione. Questo grattacielo di Sidney progettato dallo studio britannico WilkinsonEyre ha colpito i giudici per la sua la forma: come fosse un fiore, con i petali pronti a schiudersi che protendono verso il cielo. Certamente originale, il One Bangaroo (che peraltro fa meritare all’Australia il premio per la prima volta in vent’anni) offre una vista pazzesca sull’Opera House e ospita ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Il One Barangaroo di Sidney è al primo posto tra ipiùdel. L’edificio di 271 metri, il più alto della città, ha appena vinto lo «Skyscraper Award»: uno dei premi più ambiti del settore, promosso dalla società tedesca specializzata in dati sull'edilizia Emporis e conferito in base al parere di una giuria di esperti del settore che valuta oltre 300 edifici di altezza superiore ai 100 metri costruiti nell’anno precedente all'assegnazione. Questo grattacielo di Sidney progettato dallo studio britannico WilkinsonEyre ha colpito i giudici per la sua la forma: come fosse un fiore, con i petali pronti a schiudersi che protendono verso il cielo. Certamente originale, il One Bangaroo (che peraltro fa meritare all’Australia il premio per la prima volta in vent’anni) offre una vista pazzesca sull’Opera House e ospita ...

Advertising

stanzaselvaggia : Che poi tanti di questi fessi che manifestavano arrivavano da fuori e ieri, per salire sul treno, si sono muniti tutti di green pass. - lauraboldrini : In tante e tanti siamo stati alla CGIL per dare solidarietà. Ed oggi è anche la giornata della Marcia Perugia-Ass… - Raiofficialnews : “Nei 7 capitoli di #LigabueLaSerie racconto il mio rapporto con il pubblico, i grandi momenti di crisi della mia ca… - Kalmha : @ardigiorgio Questi sono i migliori presupposti per una Roma devastata dai nuovi #NoGlobal, che Genova al confronto… - stefano19947953 : @byoblu Questi sono peggio dei talebani Fatti crescere la barba dittatore -