No Green Pass, la vicequestore Alessandra Nunzia Schilirò sospesa in via cautelativa (Di martedì 12 ottobre 2021) No Green Pass. La vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò è stata sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni. Era diventata l'idolo di tutti coloro che sono contrari alla certificazione verde. No Green Pass. La Schilierò era stata nominata da poco dirigente del neonato sindacato Cosap. Per la manifestazione di sabato scorso a Roma, la vicequestore aveva scritto sul suo profilo Facebook un post dove chiedeva "come cittadina e come sindacalista l'immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione". Leggi anche: Linee guida Green Pass sul lavoro, in arrivo nuovo Dpcm per il 15 ottobre 2021: novità, regole, ...

