No green pass, giro di vite del Viminale: niente più cortei e piazze blindate come le zone rosse (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott – Dopo i fatti di sabato a Roma, il Viminale annuncia la stretta contro le manifestazioni no green pass: niente più cortei e piazze blindate. Domani al Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese stabilirà le nuove misure. In arrivo dunque un giro di vite per tutti coloro che finora hanno manifestato pacificamente contro l’obbligo del green pass, che da venerdì 15 scatterà per tutti i lavoratori. Manifestazioni no green pass, arriva il giro di vite del Viminale L’assalto alla sede della Cgil di sabato, durante la manifestazione no ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott – Dopo i fatti di sabato a Roma, ilannuncia la stretta contro le manifestazioni nopiù. Domani al Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese stabilirà le nuove misure. In arrivo dunque undiper tutti coloro che finora hanno manifestato pacificamente contro l’obbligo del, che da venerdì 15 scatterà per tutti i lavoratori. Manifestazioni no, arriva ildidelL’assalto alla sede della Cgil di sabato, durante la manifestazione no ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - longagnani : RT @longagnani: @EmpfindsamerS @Prudenza_Le_Mat Puoi fare l'accesso agli atti per chiedere di vedere i log del SIDI relativi alle verifiche… - lucabattanta : RT @BelpietroTweet: Non si può nascondere dietro «quattro facinorosi» (a proposito: Lamorgese dov'era sabato?) il problema dell'esclusione… -