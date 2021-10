Niente Juve o Milan per Isco: ecco il club favorito (Di martedì 12 ottobre 2021) Isco è ormai un giocatore in uscita dal Real Madrid e se all’inizio sembrava essere più vicino a a Juventus e Milan ora il club favorito è un altro. Secondo il Mundo Deportivo, l’Everton sarà la sua prossima destinazione. Isco,Real Madrid,cessione Il centrocampista spagnolo attende risposte dal calciomercato. La sfida per l’acquisto del giocatore tra Inghilterra ed Italia è in corso. Si attendono sviluppi nel corso dei prossimi mesi. LEGGI ANCHE: Milan, un big sarà operato: i tempi di recupero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021)è ormai un giocatore in uscita dal Real Madrid e se all’inizio sembrava essere più vicino a antus eora ilè un altro. Secondo il Mundo Deportivo, l’Everton sarà la sua prossima destinazione.,Real Madrid,cessione Il centrocampista spagnolo attende risposte dal calciomercato. La sfida per l’acquisto del giocatore tra Inghilterra ed Italia è in corso. Si attendono sviluppi nel corso dei prossimi mesi. LEGGI ANCHE:, un big sarà operato: i tempi di recupero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

cris25399294 : @LeonettiFrank Non cambia niente,sarà sempre un Teatro ,senza tifo organizzato è deprimente!!!!Grazie ANDREA AGNELL… - infoitsport : Verso Juve-Roma, l'avvertimento su Zaniolo: 'E non avete visto niente!' - Sebastiano73 : ... Poi si parla di #Juve e Gianluca Rossi a dire, che dai, sta recuperando, a parte il #Napoli, dove nn ha recuper… - francy97inter : Mi fa ridere che quelli che dicono “i prezzi di Inter Juve sono giusti” oppure “l’Inter non può farci niente” è tut… - eiascone : @glmdj Certo, i media sono sempre alla ricerca di un testimonial anti juve. Solitamente, qualcuno che abbia vinto poco e niente. -