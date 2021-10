Motocarriola a prezzo conveniente ma è una truffa | due persone nei guai

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato due uomini della provincia di Napoli, ritenuti responsabili del reato di. A cadere nella loro trappola un uomo del posto che, dovendo acquistare una, veniva attratto da un’offerta oltremodopubblicata su un noto sito di annunci on-line: considerato l’ottimo, non esitava a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sull’articolo messo in vendita, sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento di 500 euro mediante accredito su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio ...