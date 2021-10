Mortara | è lui il ladro seriale | denunciato per 15 episodi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mortara lui

Il Giorno

, 12 ottobre 2021 " I carabinieri dilo avevano arrestato, poco dopo il fallito tentativo di furto ai danni di uno studio notarile, mentre tentava di allontanarsi. Ma l'attenzione su R. C., 53 anni, pluripregiudicato residente in ...... avvenuto nel 2017, all'interno dell'impianto di trattamento di rifiuti 'Eredi Bertè' di, ... assieme ad un altro amministratore, Andrea Carlo Biani, anchearrestato. Nel maggio 2019 l'ex ...Preso dopo il fallito tentativo di furto ai danni di uno studio notarile, mentre tentava di allontanarsi. E' il pluripregiudicato di 53 anni arrestato qualche giorno fa.L’ex moglie di Vicenzo Bertè ha raccontato di quando fu appiccato il rogo devastante, il 6 settembre 2017. Per oltre una settimana la città fu avvolta da una nube nera. La Procura di Pavia: sistema cr ...