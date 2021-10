Me contro Te Luì e Sofì si sposano la proposta di nozze sui social (Di martedì 12 ottobre 2021) Matrimonio in vista per Sofì e Luì, conosciuti come i “Me contro te”. Le star di Youtube hanno deciso di fare il grande passo dopo 9 anni di fidanzamento .I “Me contro Te” si sposano. Sofì e Luì, star di Youtube, hanno deciso di diventare marito e moglie dopo 9 anni di fidanzamento. La coppia Leggi su people24.myblog (Di martedì 12 ottobre 2021) Matrimonio in vista pere Luì, conosciuti come i “Mete”. Le star di Youtube hanno deciso di fare il grande passo dopo 9 anni di fidanzamento .I “MeTe” sie Luì, star di Youtube, hanno deciso di diventare marito e moglie dopo 9 anni di fidanzamento. La coppia

Advertising

borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - borghi_claudio : Intanto a @Ariachetira va in scena BASSETTI, il medico politologo. Per lui i partiti di centrodestra contro il gre… - CarloCalenda : Aggiungo che non ho mai usato contro Michetti il termine neofascista e anzi, ieri ho detto che non lo considero tal… - DavMatG : RT @flaminiasabate1: Ma il Salvini che difende il diritto di manifestare dei no vax è lo stesso che da ministro dell'interno mandava la pol… - Supernova2017 : RT @flaminiasabate1: Ma il Salvini che difende il diritto di manifestare dei no vax è lo stesso che da ministro dell'interno mandava la pol… -