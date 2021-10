Mateo Musacchio puntello per la difesa del Genoa? La situazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Con l’arrivo della nuova proprietà, il fondo americano 777 Partners, ilha tutta l’intenzione di cambiare rotta. Il sedicesimo posto in classifica, a quota 5 punti, rispecchia un inizio di stagione con tante ombre e poche luci per il Grifone. Gli uomini di Ballardini hanno vinto fin qua una sola partita, quella contro il Cagliari, portata a casa con una pirotecnica rimonta che è valsa il 3-2 per i liguri. Le reti subite, ben 16 ne fanno la penultimadel campionato, col solo Spezia che ha fatto peggio. Proprio in questo reparto la nuova dirigenza starebbe pensando di intervenire, attingendo dal mercato degli svincolati per dare maggiore spessore alla retroguardia rossoblù. Il nome nuovo sarebbe quello di, difensore ex Milan e Lazio, rimasto senza squadra dopo la sua parentesi coi ...