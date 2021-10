Marvel's Guardians of the Galaxy tra combattimenti adrenalinici e ironia nel trailer di lancio (Di martedì 12 ottobre 2021) A ben due settimane dall'uscita di Marvel's Guardians of the Galaxy possiamo dare uno sguardo al trailer di lancio dell'avventura spaziale. Il nuovo video offre un assaggio delle buffonate e dei combattimenti che attendono la squadra interplanetaria nella loro avventura aliena. Il destino della galassia è nelle mani di una banda eterogenea di estranei...quindi cosa potrebbe andare storto? Il trailer con la canzone Kickstart My Heart dei Mötley Crüe risponde a questa domanda e allo stesso tempo mostra parte dell'azione caotica. Sebbene le loro differenze spesso li mettano nei guai, ciascuno dei Guardiani sul campo di battaglia contribuisce in modo speciale alla squadra. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021) A ben due settimane dall'uscita di'sof thepossiamo dare uno sguardo aldidell'avventura spaziale. Il nuovo video offre un assaggio delle buffonate e deiche attendono la squadra interplanetaria nella loro avventura aliena. Il destino della galassia è nelle mani di una banda eterogenea di estranei...quindi cosa potrebbe andare storto? Ilcon la canzone Kickstart My Heart dei Mötley Crüe risponde a questa domanda e allo stesso tempo mostra parte dell'azione caotica. Sebbene le loro differenze spesso li mettano nei guai, ciascuno dei Guardiani sul campo di battaglia contribuisce in modo speciale alla squadra. Leggi altro...

