Marsiglia-Lorient | tutto quello che c' è da sapere sulla sfida

Leggi su footdata

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ilè la squadra che ha vinto più partite in Ligue 1 contro il(15 successi in 28 gare). Ilha perso le ultime due partite in Ligue 1 (2-3 vs Lens e 0-2 vs Lille), tante sconfitte quante nelle prime 17 con Jorge Sampaoli in panchina (10V, 5N). Ilè imbattuto da sei partite in Ligue 1 (2V, 4N), la migliore striscia nel massimo campionato dal periodo tra marzo e maggio 2014 (sette). Ilha perso solo una delle ultime 12 partite casalinghe in Ligue 1 (8V, 3N), la più recente contro il Lens (2-3). In tutte queste 12 gare l’OM ha trovato il gol (26 reti). Ilnon vince fuori casa da 20 partite in Ligue 1 (11N, 9P), la striscia aperta più lunga nella competizione e la propria più lunga nel massimo campionato (come tra agosto 2011 e agosto ...