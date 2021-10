"Make America great again again" e la stagione degli slogan ricicciati (Di martedì 12 ottobre 2021) Se davvero lo slogan di Trump per le presidenziali del 2024 sarà “Make America great again again”, si aprirà una nuova stagione nella comunicazione politica: non sarà più necessario avere idee nuove ma basterà lavarle con Perlana. In America sorgeranno epigoni di Kennedy che diranno “Non chiederti cosa può rifare lo Stato per te, chiediti cosa puoi rifare tu per lo Stato”, e seguaci di Martin Luther King che annunceranno di avere un sogno ricorrente. Da noi qualcuno patrocinerà un nuovo nuovo miracolo italiano, mentre in Francia qualcun altro ammonirà che è finita la seconda ricreazione. La complessa politica economica cinese potrà esser ridotta al programma di dare a tutti due ciotole di riso, una come primo e una come ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) Se davvero lodi Trump per le presidenziali del 2024 sarà “”, si aprirà una nuovanella comunicazione politica: non sarà più necessario avere idee nuove ma basterà lavarle con Perlana. Insorgeranno epigoni di Kennedy che diranno “Non chiederti cosa può rifare lo Stato per te, chiediti cosa puoi rifare tu per lo Stato”, e seguaci di Martin Luther King che annunceranno di avere un sogno ricorrente. Da noi qualcuno patrocinerà un nuovo nuovo miracolo italiano, mentre in Francia qualcun altro ammonirà che è finita la seconda ricreazione. La complessa politica economica cinese potrà esser ridotta al programma di dare a tutti due ciotole di riso, una come primo e una come ...

