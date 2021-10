Lucca: “Felice di essermi sbloccato con la Nazionale ma c’è rammarico per il risultato finale” (Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzo Lucca ha parlato ai microfoni della Rai dopo le beffa finale contro la Svezia: “Mi sono sbloccato, sono felicissimo ma siamo rammaricati. Siamo delusi per il risultato perchè abbiamo dominato 90 minuti. Il calcio è questo. Abbiamo creato occasioni su occasioni e poi alla fine abbiamo preso gol. Noi abbiamo dimostrato in campo di essere una squadra forte e competitiva. Dobbiamo cercare di lavorare così quando ci raduniamo e dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei risultati”. FOTO: Grafica AIC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzoha parlato ai microfoni della Rai dopo le beffacontro la Svezia: “Mi sono, sono felicissimo ma siamo rammaricati. Siamo delusi per ilperchè abbiamo dominato 90 minuti. Il calcio è questo. Abbiamo creato occasioni su occasioni e poi alla fine abbiamo preso gol. Noi abbiamo dimostrato in campo di essere una squadra forte e competitiva. Dobbiamo cercare di lavorare così quando ci raduniamo e dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei risultati”. FOTO: Grafica AIC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

