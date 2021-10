LIVE Berrettini-Fritz 4-6 1-2, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’americano conduce il secondo set (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI Fritz! Brutta discesa a rete di Berrettini. 0-15 Buon diritto di Fritz. 1-2 Fritz annulla una palla break e conduce il set. AD-40 Servizio e diritto dell’americano. 40-40 Ottima prima di Fritz. 30-40 PALLA BREAK Berrettini! L’azzurro sale in cattedra con il diritto e prova a tornare nel match. 30-30 Prima centrale del #39 al mondo. 15-30 Diritto vincente in risposta dell’italiano. 15-15 Prima vincente di Fritz. 0-15 SCAMBIO LUNGHISSIMO VINTO DA Berrettini! Fritz domina lo scambio ma l’azzurro vince la diagonale di rovescio e la spunta. 1-1 Game a zero di Berrettini che imita ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI! Brutta discesa a rete di. 0-15 Buon diritto di. 1-2annulla una palla break eil set. AD-40 Servizio e diritto del. 40-40 Ottima prima di. 30-40 PALLA BREAK! L’azzurro sale in cattedra con il diritto e prova a tornare nel match. 30-30 Prima centrale del #39 al mondo. 15-30 Diritto vincente in risposta dell’italiano. 15-15 Prima vincente di. 0-15 SCAMBIO LUNGHISSIMO VINTO DAdomina lo scambio ma l’azzurro vince la diagonale di rovescio e la spunta. 1-1 Game a zero diche imita ...

