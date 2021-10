Le nostre 25 domande flash al Conte Orazio Zanardi Landi, presidente del Circuito dei Castelli del Ducato (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella puntata di Crossroads sulla Via Emilia, la strada romana costruita per collegare quella che è oggi Rimini con Piacenza, siamo andati a visitare il Castello di Rivalta insieme al Conte Conte Orazio Zanardi Landi, proprietario del castello e presidente del Circuito dei Castelli del Ducato. Zanardi Landi ci ha raccontato cosa vuol dire essere un nobile nel 2021 se è mai andato al McDonald’s e qual è stato l’ospite più illustre con cui ha cenato. L'articolo proviene da Open. Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella puntata di Crossroads sulla Via Emilia, la strada romana costruita per collegare quella che è oggi Rimini con Piacenza, siamo andati a visitare il Castello di Rivalta insieme al, proprietario del castello edeldeidelci ha raccontato cosa vuol dire essere un nobile nel 2021 se è mai andato al McDonald’s e qual è stato l’ospite più illustre con cui ha cenato. L'articolo proviene da Open.

Advertising

mannocchia : Nel 2018 ho parlato con @mariaressa di consenso, social media e giornalismo. “Il potere dovrebbe rispondere alle no… - Radio_Speaker : Domani alle ore 10:00 Bryan sarà protagonista della rubrica '5 Stories' su tutti i nostri social per rispondere a t… - eKillerSocial : Hai delle domande su e-Killer? Leggi le nostre FAQ sul sito web! Le abbiamo preparate apposta per dare una rispos… - sonoyongbok : @sonochawyoung potremmo avere una soluzione alle nostre domande..ma non voglio chiedergli nulla - soniacariolo : @unfioredicieloo Devi andare nelle impostazioni, foto e poi togli questa opzione, le impostazioni sono immense sicu… -