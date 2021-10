Le debolezze di Kurz e Babiš | uomini forti dell’Europa centrale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Bruxelles. La regola secondo cui “l’uomo forte” nell’Europae orientale è garanzia di stabilità ha subìto un duro colpo nel fine settimana con le dimissioni del cancelliere Sebastianin Austria e la sconfitta del premier Andrejnelle elezioni legislative in Repubblica ceca.ha lasciato il suo posto a Alexander Schallenberg, un alto funzionario del ministro degli Esteri che ha guidato la diplomazia austriaca con il precedente governo. Scegliendosi un fedelissimo come suo successore,potrà continuare a controllare il governo e lanciarsi in una lunga campagna elettorale per riprendere il potere.ha riconosciuto la sconfitta nelle urne, ma spera che gli sia comunque affidato il mandato di formare il prossimo governo sulla base del fatto che il suo ...