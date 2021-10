La Palma | crolla la parete Nord del vulcano Cumbre Vieja | rischio di esplosioni e gas tossici video

(Di martedì 12 ottobre 2021) Poche ore fa èto, in modo parziale, una porzione delladel cratere del, a La, nelle Canarie. Nuove colate laviche stanno raggiungendo il centro abitato di Todoque, dove le autorità hanno già predisposto un piano emergenziale di evacuazione per i residenti della zona. Su un altro versante del, attivo ormai da diverse settimane, il magma incandescente ha travolto un polo industriale dal cui incendio si stanno sprigionando dei gascon il pericolo di forti e devastanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'aeroporto di La Palma, intanto, ha riaperto sabato, dopo qualche ora di chiusura a causa della nuvola di cenere che impediva una buona visibilità. L'autorità aeroportuale ha comunque avvisato i ... Il crollo parziale del cono vulcanico durante la notte tra sabato 9 e domenica 10 ottobre ha dato vita a un nuovo flusso di lava che ha iniziato a seguire un percorso simile lungo la cresta del Cumbre ... Il più esteso di questi misura 1,5 chilometri di larghezza A questi si aggiungono anche i campi agricoli, fondamentali per l'economia dell'isola. Sono circa 1.100 gli edifici distrutti tra abitazioni, ...