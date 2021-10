In Friuli Venezia Giulia 61 nuovi casi di coronavirus: un decesso a Tolmezzo (Di martedì 12 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Alberi pericolanti o caduti, interventi tra Torviscosa e Aquileia Profili falsi e fake news, la pagina social dell'Asugi sotto attacco dei no vax Il ... Leggi su friulioggi (Di martedì 12 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Alberi pericolanti o caduti, interventi tra Torviscosa e Aquileia Profili falsi e fake news, la pagina social dell'Asugi sotto attacco dei no vax Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia Intesa Sanpaolo sostiene progetto economia circolare Bierreti ... come Bierreti, credono in un processo produttivo rivolto alla riduzione degli impatti ambientali", ha sottolineato Francesca Nieddu , direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa ...

In Friuli Venezia Giulia 61 nuovi casi di coronavirus: un decesso a Tolmezzo Il bollettino coronavirus in Fvg. Secondo il bollettino coronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.233 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,32%. Sono inoltre 7.190 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali ...

I dati di agosto: crescono le assunzioni in Friuli Venezia Giulia, valori vicini ai livelli pre pandemia

Covid: in Fvg un decesso e 61 contagi Trieste, 12 ott - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.233 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,32%. Sono inoltre 7.190 i test ...

