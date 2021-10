Green pass obbligatorio lavoro, bozza dpcm per 15 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) Il nuovo dpcm, che il premier Mario Draghi si appresta a firmare in vista della nuova deadline del 15 ottobre – quando il Green pass diventa obbligatorio per lavoratori privati e dipendenti pubblici – traccia il percorso dei software e delle applicazioni necessari per la verifica del passaporto vaccinali ai tornelli e all’ingresso degli uffici. Il provvedimento, che sarebbe stato messo a punto con il supporto dei tecnici della Sogei, è la sintesi di un gioco di squadra che vede in campo il Mef, il ministero della Salute, nonché il ministero per l’Innovazione tecnologica capitanato da Vittorio Colao. Nella bozza, visionata dall’Adnkronos, è previsto che “il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Il nuovo, che il premier Mario Draghi si appresta a firmare in vista della nuova deadline del 15– quando ildiventaper lavoratori privati e dipendenti pubblici – traccia il percorso dei software e delle applicazioni necessari per la verifica delaporto vaccinali ai tornelli e all’ingresso degli uffici. Il provvedimento, che sarebbe stato messo a punto con il supporto dei tecnici della Sogei, è la sintesi di un gioco di squadra che vede in campo il Mef, il ministero della Salute, nonché il ministero per l’Innovazione tecnologica capitanato da Vittorio Colao. Nella, visionata dall’Adnkronos, è previsto che “il Ministero della salute rende disponibili ai datori dispecifiche funzionalità, ...

