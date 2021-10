Green Pass: le aziende avranno a disposizione una specifica App per controllare i lavoratori (Di martedì 12 ottobre 2021) I controlli del datore di lavoro (tramite apposita App) affinché i propri dipendenti arrivino ai tornelli o all’ingresso degli uffici muniti di Green Pass possono avvenire in anticipo, ma non eccedere le 48 ore. È quanto prevede l’ultimo Dpcm che regola la parte “tecnica”, compresi software e applicazioni, necessaria per la scadenza di venerdì 15 ottobre, quando l’accesso al lavoro avverrà solo con Passaporto vaccinale. Per “assicurare efficace ed efficiente” verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della Salute “rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità” per una verifica “quotidiana e automatizzata” rivelando solo il “possesso” di un certificato “in corso di validità” e non “ulteriori informazioni”. Lo prevede la bozza di dpcm sul ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) I controlli del datore di lavoro (tramite apposita App) affinché i propri dipendenti arrivino ai tornelli o all’ingresso degli uffici muniti dipossono avvenire in anticipo, ma non eccedere le 48 ore. È quanto prevede l’ultimo Dpcm che regola la parte “tecnica”, compresi software e applicazioni, necessaria per la scadenza di venerdì 15 ottobre, quando l’accesso al lavoro avverrà solo conaporto vaccinale. Per “assicurare efficace ed efficiente” verifica delnei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della Salute “rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità” per una verifica “quotidiana e automatizzata” rivelando solo il “possesso” di un certificato “in corso di validità” e non “ulteriori informazioni”. Lo prevede la bozza di dpcm sul ...

