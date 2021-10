Gp Turchia: Bottas rinasce, Hamilton crolla (Di martedì 12 ottobre 2021) Bottas si è preso la sua rivincita nel Gp di Turchia. Il finlandese ha ottenuto la decima vittoria in carriera in Formula Uno. Gp Turchia: Bottas ha meritato la vittoria? La prestazione di Bottas in Turchia ha portato punti importanti alla Mercedes in ottica campionato costruttori. Il pilota finlandese, promesso sposo dell’Alfa Romeo, non ha sprecato l’occasione e ha conquistato il decimo successo in F1. L’assenza di Hamilton dalle prime file, ha permesso all’ex Williams di gestire la prima parte di gara e conquistare il primo posto sorpassando la vettura di Leclerc (ormai senza gomme) nei giri finali. Una vittoria meritata che dà morale ad un pilota troppo spesso criticato e poco apprezzato per il lavoro verso il team ed il compagno di squadra. Nel giorno del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021)si è preso la sua rivincita nel Gp di. Il finlandese ha ottenuto la decima vittoria in carriera in Formula Uno. Gpha meritato la vittoria? La prestazione diinha portato punti importanti alla Mercedes in ottica campionato costruttori. Il pilota finlandese, promesso sposo dell’Alfa Romeo, non ha sprecato l’occasione e ha conquistato il decimo successo in F1. L’assenza didalle prime file, ha permesso all’ex Williams di gestire la prima parte di gara e conquistare il primo posto sorpassando la vettura di Leclerc (ormai senza gomme) nei giri finali. Una vittoria meritata che dà morale ad un pilota troppo spesso criticato e poco apprezzato per il lavoro verso il team ed il compagno di squadra. Nel giorno del ...

SkySportF1 : ?? BOTTAS VINCE UNA GARA FOLLE IN TURCHIA ?? ?? MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE I risultati ? - SkySportF1 : F1, analisi tecnica GP di Turchia. Bottas super, Verstappen: podio e vetta del Mondiale #SkyMotori #F1 #Formula1… - HDmotori : RT @HDmotori: La Gazzetta del Motorsport: in F1 Bottas vince in Turchia e Verstappen torna leader - fuoripistanet : Valtteri Bottas ha valutato le sue opzioni matematiche di diventare campione del mondo nel 2021, il suo ultimo anno… - EstebBeltramino : Turchia, trionfa Bottas. Verstappen 2° torna in testa al Mondiale. Leclerc 4°, Hamilton 5° #motori #automobilismo -