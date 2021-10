George Clooney e Julia Roberts si trasferiscono in Australia per… amore (Di martedì 12 ottobre 2021) Bagagli quasi pronti. Documenti e passaporto a posto. La comitiva è pronta per trasferirsi armi e bagagli dall’altra parte del mondo. Proprio nel momento in cui tutti se ne stanno andando. Ma George Clooney e Julia Roberts ci hanno abituati a essere decisamente controcorrente. E così, mentre Hollywood molla l”Australia dopo l’anno e mezzo di pandemia, due divi del loro calibro stanno per sbarcare nel paese dei canguri. Con moglie, mariti e figli al seguito. Tutta colpa di un film… George Clooney e Julia Roberts, una storia d’amicizia che dura da più di 20 anni. E che adesso li porta in Australia, per girare una commedia d’amore. Con tutte le loro famiglie, naturalmente. Foto Ansa In ... Leggi su amica (Di martedì 12 ottobre 2021) Bagagli quasi pronti. Documenti e passaporto a posto. La comitiva è pronta per trasferirsi armi e bagagli dall’altra parte del mondo. Proprio nel momento in cui tutti se ne stanno andando. Maci hanno abituati a essere decisamente controcorrente. E così, mentre Hollywood molla l”dopo l’anno e mezzo di pandemia, due divi del loro calibro stanno per sbarcare nel paese dei canguri. Con moglie, mariti e figli al seguito. Tutta colpa di un film…, una storia d’amicizia che dura da più di 20 anni. E che adesso li porta in, per girare una commedia d’. Con tutte le loro famiglie, naturalmente. Foto Ansa In ...

