Femminicidio Arrestato 75enne

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nella mattinata odierna, intorno alle ore 9:00, giungeva alla Centrale Operativa della Compagnia di Manduria una chiamata con la quale un uomo riferiva di aver appena ucciso la propria convivente e che era intenzionato a suicidarsi. I militari della stessa Compagnia (Stazione CC Capoluogo e Nucleo Operativo e Radiomobile), appresa la notizia, localizzavano il luogo della chiamata recandosi in Via Mafredi n. 5, ove in effetti accertavano che poco prima Dinoi Giuseppa Loredana, 71 anni, casalinga, pensionata, senza prole, al culmine di una lite, era stata attinta da numerosi fendenti sferrati con un grosso taglierino al volto, al collo, al torace ed agli arti superiori e inferiori dal convivente Dimitri Pietro, 75 anni, anch’egli senza figli, pluripregiudicato (rapina, estorsione, reati associativi), in passato, già sorvegliato speciale. Al termine del folle gesto l’uomo, con la ...